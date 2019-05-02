لقاء الأسبوع المقبل بين بومبيو ولافروف في فنلندا لبحث الأزمة الفنزويلية

اسماء السيد - واشنطن: يناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخلافات بين بلديهما بشأن الأزمة الفنزويلية عندما يلتقيان في فنلندا الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح مسؤول أميركي الخميس.

وقال المسؤول إن الوزيرين سيناقشان "مجموعة واسعة من القضايا" عند لقائهما على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي الذي يبدأ الإثنين في مدينة روفانيمي شمال فنلندا.

وأضاف للصحافيين مشترطا عدم كشف اسمه "أتوقع أن تكون هناك فرصة للنقاش" بين بومبيو ولافروف و"فنزويلا ستكون جزءا من هذا النقاش".

وأشار إلى أنهما سيتطرقان بشكل أوسع إلى "مخاوفنا حيال موقف روسيا خصوصا في أوكرانيا وبالتأكيد في فنزويلا".

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن بومبيو قال لنظيره الروسي خلال اتصاله الهاتفي به الاربعاء، إن موسكو "تزعزع الاستقرار" في فنزويلا، ودعا روسيا مجددا الى التوقف عن دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نقلت روايتها لهذا الاتصال في بيان، أكد أن لافروف ابلغ نظيره الاميركي إن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتا بالديموقراطية".

كما انتقد بيان الخارجية الروسية كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبومبيو عن عدم استبعاد الخيار العسكري في فنزويلا.

ونقل عن لافروف قوله بهذا الصدد "إن تداعيات" هذه التصريحات "قد تكون وخيمة جدا"، مضيفا أن "الشعب الفنزويلي له الحق وحده في تقرير مصيره".

