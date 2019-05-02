نص كلمة رئيس الوزراء ونظيره اللبناني فى عشاء عمل ببيروت

رسالة بيروت - هند مختار
استضاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعضاء الوفدين المصري واللبناني من المسئولين الرسميين ورجال الأعمال، فى مأدبة عشاء عمل بمقر الحكومة اللبنانية، على شرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وألقى الحريري كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته والحكومة اللبنانية باستضافة رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق له فى لبنان، مؤكداً حرص لبنان على إقامة أفضل علاقات مع مصر، وتطلع الحكومة اللبنانية لتطوير التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة، لا سيّما فى ظل التحديات والأزمات التى تموج...
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