المقداد: سوريا ستستخدم شتى السبل لاستعادة أراضيها من تركيا وأميركا وكل الأعداء

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن "الدولة السورية ستستخدم كل السبل من أجل إعادة أرضها المحتلة من تركيا وأمريكا وكل أعداء سوريا".
وخلال تصريح صحفي، أوضح أن "على تركيا أن تفهم أن دعمها للإرهاب واحتلالها للأراضي السورية لن يجلب لها السلام والأمن والاطمئنان"، مشيراص إلى "أننا نعمل من أجل تحرير أرضنا بكل ما لدينا من قوة، وسيرى العدو والصديق أن سوريا قادرة على تحقيق هذا الهدف".
وشدد المقداد على أنه "على الجانب التركي أن يعلم أننا لن نقبل ببقاء الجماعات المسلحة في إدلب"، موضحاً "أننا لن نسمح لتركيا بالسيطرة ولو حتى على سنتيمتر واحد من الأراضي السورية".
ورأى أنه "على المنظمات الكردية التي أصبحت أداة رخيصة بأيدي الأميركي أن يكون ولاؤها الأساسي للوطن وليس لأعدائه".
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