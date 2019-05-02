أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لصحيفة هاندلسبلات الألمانية أن "هولندا والنمسا وألمانيا تقف حجر عثرة أمام تعميق تكامل منطقة اليورو عندما يتعلق الأمر بالتضامن في العمل والمسؤولية المشتركة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تقدم في تعميق الوحدة النقدية لكنني ما زلت متفائلًا. ألمانيا ليست جاهزة بعد لكن سياسيين ألمان كثيرين يريدون تحقيق تقدم في هذا المجال".
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، أوضح يونكر الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا العام، أن "الاتحاد لا يريد الوصول إلى اتفاق شامل على غرار الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي فشلت ثلاث سنوات من المحادثات في تحقيقها"، لافتًا إلى أنه يعتزم أن يناقش التجارة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان في أواخر حزيران".
وأشار يونكر إاى أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طلقة تحذير وناقوس إنذار قاري للأعضاء الآخرين في الاتحاد"، مؤكدًا أنه "أصبح واضحًا لمواطني الاتحاد الأوروبي أن مغادرته قد تكون لها عواقب كارثية".
كانت هذه تفاصيل خبر يونكر: ألمانيا والنمسا وهولندا تعرقل إصلاح منطقة اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.