يونكر: ألمانيا والنمسا وهولندا تعرقل إصلاح منطقة اليورو

أكّد رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ لصحيفة هاندلسبلات الألمانية أن "​هولندا​ و​النمسا​ و​ألمانيا​ تقف حجر عثرة أمام تعميق تكامل منطقة اليورو عندما يتعلق الأمر بالتضامن في العمل والمسؤولية المشتركة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تقدم في تعميق الوحدة النقدية لكنني ما زلت متفائلًا. ألمانيا ليست جاهزة بعد لكن سياسيين ألمان كثيرين يريدون تحقيق تقدم في هذا المجال".

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع ​الولايات المتحدة​، أوضح يونكر الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا العام، أن "الاتحاد لا يريد الوصول إلى اتفاق شامل على غرار الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي فشلت ثلاث سنوات من المحادثات في تحقيقها"، لافتًا إلى أنه يعتزم أن يناقش التجارة مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش اجتماع ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​ في أواخر حزيران".

وأشار يونكر إاى أن "خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ طلقة تحذير وناقوس إنذار قاري للأعضاء الآخرين في الاتحاد"، مؤكدًا أنه "أصبح واضحًا لمواطني الاتحاد الأوروبي أن مغادرته قد تكون لها عواقب كارثية".