الجيش الأردني عن صفقة القرن: نرفض جميع التهديدات والإملاءات

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ​الأردن​ية الفريق محمود عبد الحليم فريحات أن "بشأن ما يتداوله العالم من حولنا و​وسائل الاعلام​ حول صفقة القرن، فإن الأردن بقيادته القوية والحكيمة ومؤسساته وشعبه بلد له سيادة وتاريخ وكلمة يقولها في الوقت المناسب ولطالما تحدث القائد الأعلى بهذه اللغة الواضحة التي ترفض جميع التهديدات والإملاءات التي لا تتفق ولا تناسب رؤية ووجود وكيان وحضارة دولتنا التي حباها الله بهذه ​القيادة​ الحكيمة التي تخاطب العالم بلغة المنطق والحكمة والمسؤولية".

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