عدوان: كارثة بيئية على شاطئ جدرا طالت المؤسسات السياحية

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "حلت كارثة بيئية على شاطئ جدرا طالت ​المؤسسات السياحية​ جراء تسرب مادة الفيول. نطالب بالمعالجة الفورية لهذا ​التلوث​ والتعويض على المتضررين. كما نطالب باعتبار هذا الخبر اخبارا للنيابة العامة وفتح تحقيق لتبيان كافة الأسباب، بما يضمن عدم تكرار ما حصل".

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