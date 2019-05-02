النشرة: تساقط الأمطار في مدينة النبطية والقرى المحيطة بها

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية أن ​الأمطار​ تتساقط في هذه الأثناء على ​مدينة النبطية​ والقرى المحيطة بها وهي مصحوبة بعاصفة تحمل أوراق الأغصان وتلقي بها على الطرقات.

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