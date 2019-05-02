أصدرت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـشعبة العلاقـات العامـة بلاغًا أعلنت فيه أن |لجنة تجار بدارو تنظم احتفالاً بعنوان Badaro Spring Festival، يتضمن معرضاً للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية وغيرها من النشاطات، اعتباراً من الساعة 10.00 صباحًا وحتّى منتصف الليل من 3 إلى 5 أيار".
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها "ستتخذ تدابير سير خاصة بالاحتفال" بحيث أنها "ستمنع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة".
وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير خاصة باحتفال تجار بدارو بين 3 و5 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.