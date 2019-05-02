قوى الأمن: تدابير سير خاصة باحتفال تجار بدارو بين 3 و5 أيار

أصدرت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـشعبة العلاقـات العامـة بلاغًا أعلنت فيه أن |لجنة تجار ​بدارو​ تنظم احتفالاً بعنوان Badaro Spring Festival، يتضمن معرضاً للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية وغيرها من النشاطات، اعتباراً من الساعة 10.00 صباحًا وحتّى منتصف الليل من 3 إلى 5 أيار".

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها "ستتخذ ​تدابير سير​ خاصة بالاحتفال" بحيث أنها "ستمنع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين ​طريق الشام​ و​جادة سامي الصلح​ بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة".

وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".