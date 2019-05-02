وصول وزير الخارجية الاسباني على رأس وفد وزاري الى لبنان

وصل الى مطار ​رفيق الحريري​ الدولي - ​بيروت​ عبر ​لارنكا​ وزير الخارجية الاسباني جوزيف بوريل على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية الى ​لبنان​، يجري خلالها محادثات مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيسي ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​. كذلك يلتقي وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​. وسيزور الوزير الاسباني كتيبة بلاده الاسبانية العاملة في ​جنوب لبنان​ ضمن "​اليونيفيل​".

وكان في استقبال الوزير الاسباني والوفد المرافق مديرة المراسم في ​وزارة الخارجية اللبنانية​ السفيرة نجلا رياشي عساكر وسفير اسبانيا لدى لبنان خوسيه ماريا دولا بينا.