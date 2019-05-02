وصول وزير الخارجية الاسباني على رأس وفد وزاري الى لبنان

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عبر لارنكا وزير الخارجية الاسباني جوزيف بوريل على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية الى لبنان، يجري خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري. كذلك يلتقي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وسيزور الوزير الاسباني كتيبة بلاده الاسبانية العاملة في جنوب لبنان ضمن "اليونيفيل".
وكان في استقبال الوزير الاسباني والوفد المرافق مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا رياشي عساكر وسفير اسبانيا لدى لبنان خوسيه ماريا دولا بينا.
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