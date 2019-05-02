أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "أكثر مسؤول مخوّل لنجاح الإستراتيجية الدفاعية وحل مسألة سلاح "​حزب الله​" هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: أكثر مسؤول مخول لنجاح الإستراتيجية الدفاعية هو الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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