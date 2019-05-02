نادي الصحافة: دعوى فؤاد أيوب واستدعاء محكمة المطبوعات للزميلة نوال ليشع عبود يمس حرية الصحافة

أكّد ​نادي الصحافة​، في بيان، أن " العالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ونحن في ​لبنان​ معنيون بالحفاظ على هذه الحرية وحمايتها ومنع تحولها إلى حال من الفوضى التي يمكن لكل القوى المعادية ل​حرية التعبير​ والرأي أن تستغلها من أجل ممارسة أنواع من التعسف والحد من الحريات"، مشيرًا إلى "أننا في لبنان مطالبون بالدرجة الأولى ك​صحافيين​ أن نتضامن مع بعضنا البعض وأن نشكل نواة ضغط لتحصيل حقوقنا والحفاظ عليها وحماية مهنتنا وإعادتها إلى الاصول والأخلاق والوقوف في وجه الدخلاء ومحاولات تدجين الإعلاميين والوسائل العاملين فيها".

ولفت النادي إلى أنه تفاجأ "في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة باستدعاء الزميلة نوال ليشع عبود أمام ​محكمة المطبوعات​ يوم الخميس المقبل بناء على دعوى رفعها بحقها رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد أيوب​ على خلفية حلقة إذاعية منذ أشهر تناولت وضع الجامعة واستضافت فيها عددًا من المعنيين عبروا عن أرائهم بحرية".

واعتبر النادي "دعوى الدكتور أيوب واستدعاء محكمة المطبوعات للزميلة نوال ليشع عبود عملًا يمس في صميم حرية الصحافة ومحاولة لضرب كل الأصوات الحرة وهو أمر لن نسكت عنه"، داعيًا إلى "أوسع تضامن مع الزميلة ليشع عبود والقيام بكل ما هو مطلوب من أجل التراجع عن الدعوى والاستدعاء".

كما دعا "​نقابة المحررين​ و​نقابة الصحافة​ وجميع المعنيين بالشأن الإعلامي إلى تحرك سريع يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".