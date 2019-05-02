بالصور.. ننشر أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

سلمت نقابة الصحفيين ممثلة في لجنة تطوير المهنة والتدريب، جوائز التميز الصحفي في تغطية قضايا التعليم الفني والتدريب المهني "الموسم الثاني"، خلال الحفل الذي نظمته اليوم بمسرح النقابة.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التدريب بالنقابة: "يُمنح الفائزون دروع، إلى جانب الجوائز المالية، فيما يُمنح، كل من شارك ولم يحالفه الحظ، شهادة شكر وتقدير للمشاركة"، متمنيًا لمن لم يحالفه الحظ هذا العام، أن يوفق في المواسم المقبلة للجائزة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدارًا صحفيًا، متنوعًا بين القومي والخاص والحزبي، على النحو التالي:

أولًا: جائزة الحـوار الصحفى: الجائزة الأولى، فاز بها الزميلان:

- محمد زين الدين أنور منصور "الجمهورية"

- صابر عبد الفتاح عبد الحميد "الجمهورية"

عن حوار نُشر بجريدة الجمهورية بعنوان: (التعليم الفني رحلة بحث عن المستقبل).

الجائزة الثانية: فاز بها الزميل، أحمد محمد محمد حسان عامر "الدستور"، عن عمل نُشر بجريدة "الوفد" عن حوار بعنوان: "20 % من الطلبة الملتحقين بالتعليم الفني فى مصر يجهلون القراءة والكتابة".

الجائزة الثالثة: فاز بها مشاركةً ثلاثة زملاء وهم:

- فاتن زكريا محمود "الأخبار المسائي"، عن حوار بعنوان: "د. مجاهد: التعليم الفني مستقبل وطن".

- محمد خضير "العالم اليوم" عن حوار نُشر بـ"بوابة روزاليوسف"، بعنوان: "د. هالة سليط: ربط التعليم بتطورات سوق العمل الحل الأول للتطوير".

- نسرين عبد الرحيم عبد اللطيف عبد العال "مجلة روزاليوسف"، عن حوار بعنوان: "نائب وزير التعليم: قريبا جامعة تكنولوجية لطلاب التعليم الفني.

ثانيًا: جائزة التحقيق الصحفى:الجائزة الأولى:

- فاز بها مناصفة الزميلتان:

- بسمة الشحات "الديار" عن تحقيق نشر بـ"مجلة أكتوبر"، بعنوان: "رسائل أبناء الواحة الخضراء لمن يهمه الأمر".

- فاتن زكريا "الأخبار المسائي"، عن تحقيق بعنوان: "السيسى أطلق ثورة التطوير لتحديث المدارس وربط المنظومة بسوق العمل".

الجائزة الثانية: فاز بها (مناصفة):

- الزميلة هند مغربى، "اليوم السابع"، عن تحقيق بعنوان: «يا حلاوة الأيد الشغالة".

- نورهان أحمد عبد الرحمن "الدستور".

- شيماء محمد عبيد "الموجز"، عن تحقيق انجزتاه معًا، نُشر بـ"جريدة الدستور"، بعنوان: "تعليم منقوص".

الجائزة الثالثة: (مشاركة) بين الزملاء:

- جمال عبدالصمد "الغد"، عن تحقيق نُشر بجريدة "الديار"، بعنوان: "حرفيو مصر يد الله التى تلوثها الشاشات".

-تحقيق مشترك أجراه:

- الزميل، أحمد جمال الدين، "اليوم السابع" والزميلة، هدى زكريا "اليوم السابع"، عن تحقيق بعنوان: "نماذج ناجحة خرجت من رحم التعليم الفنى".

- رامي عبد الحميد عبد القوي، "الموجز"، عن تحقيق بعنوان: "العوائد الاقتصادية المتوقعة من تطوير التعليم الفني فى مصر".

ثالثًا: جائزة المقــــال

الجائزة الأولى:

الزميل، على محمد الفاتح، "العربي"، عن مقالين نشرا بـ"البوابة نيوز": "التوك توك والبيروقراطية- والتأهيل المهنى المفقود لذوي الإعاقة".

الجائزة الثانية: (مشاركة)، بين الزملاء:

- أحمد سعيد عنتر "الوطن"، عن مقال نُشر بـ"البوابة نيوز"، بعنوان: "صنيعية الحضارة ومضات فى سما كابية".

- إيناس ياسين «الأهرام»، عن مقال بعنوان: "التعليم الفنى مسار إجباري"، نُشر بمجلة "الشباب".

- باسم بدر، "بوابة روزاليوسف"، عن مقال بعنوان: "تعليم فني متميز = تنمية شاملة".

الجائزة الثالثة: (مشاركة) بين الزملاء:

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- قطب عباس الضوي "الغد"، عن مقال بعنوان: "التعليم الفني أساس سوق العمل"، نُشر بـ"الأحرار".

- تامر محمد أفندي "الكرامة"، عن مقال بعنوان: "فهلوة بلية لابد أن تنتهي"، نشر بـ"البوابة نيوز".

- رضا رفعت "مجلة صباح الخير"، عن مقال بعنوان: "خريج محترف من الثانوية الزراعية".

رابعًا: جائزة التغطية الخبرية

الجائزة الأولى: (مناصفة) بين الزميلين:

- علي عبدالحفيظ، "الأخبار المسائي"، عن تغطية بعنوان: "التدريب العملي الخطوة الأولى لتطوير التعليم الفني وزيادة المنتج الوطني".

- معتز الشناوى "الجمهورية"، عن تغطية، بعنوان: "هايدي بنت إسكندرانية حديدية هزمت الموت وشفيت من الفشل الكلوي".

الجائزة الثانية: (مناصفة) بين الزميلين:

- محمد رضا ليلة، "صوت الأمة"، عن تغطية بعنوان: "على أعتاب المصانع المغلقة بيوت العمال لم تعد عمارًا".

- منى عبد السلام، "الأسبوع"، عن تغطية بعنوان: "طالب بالمدرسة الفندقية بالإسكندرية، يحصد المركز الرابع بين 1800 شيف فى مسابقة فنية".

الجائزة الثالثة: (مناصفة) بين الزميلين:

- وائل المنجى "الأخبار المسائي"، عن تغطية خبرية بعنوان: "صوصوة الكتاكيت طريقى للعالمية".

- محمد وهبة، "السوق العربية"، عن تغطية خبرية بعنوان: "وزارة التعليم تنظم مسابقة شيف المستقبل بالتعاون مع الاتحاد الأوربى".

خامسًا: جائزة التصوير الفوتوغرافى

الجائزة الأولى:

الزميلة مايسه عزت "روزاليوسف"، عن تحقيق مصور بعنوان: "القرية الزجاجية من الدقهلية للعالمية".

الجائزة الثانية:

- الزميل، أحمد محمود جمعة "الدستور"، عن تحقيق مصور بعنوان: "يا تمر مين يشتريك".

الجائزة الثالثة:

- الزميلة، سماح زيدان "بوابة روزاليوسف"، عن تحقيق مصور بعنوان: "حرفة الجمال المنسى مشغولات الجريد".

سادسًا: جائزة صحافة الفيديو

الجائزة الأولى:

- الزميل، أحمد جمال الدين، ورحمة خليفة، "اليوم السابع"، عن عمل بعنوان "صناعة الأطراف الصناعية"،

الجائزة الثانية:

- الزميل، حسن محمد حسن، "اليوم السابع"، عن عمل بعنوان: ورشة إسراء لتعليم الصم والبكم فن الخياطة.

الجائزة الثالثة:

- الزميلة، سماح زيدان، "بوابة روزاليوسف"، عن عمل بعنوان: "صنعه بلا صنيعية".

سابعًا: جائزة الكاريكاتير:

الجائزة الأولى: الزميل، عماد عبد المقصود، "بوابة روزاليوسف".

الجائزة الثانية: الزميل، أحمد كامل "شباب مصر"، عن عمل نُشر بـ"الأهرام المسائي".

الجائزة الثالثة: (مناصفة) بين الزميلين:

- فوزى مرسى فوزى مرسى، "مجلة أكتوبر".

- هانئ عبد الرحيم طلبة.