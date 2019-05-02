محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
أصدرت محكمة أمريكية اليوم الخميس، حكما بالسجن 10 أعوام ضد المتهم الأمريكي نجيب الله زازى بتهمة الاشتراك في محاولة فاشلة لتفجير شبكة مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المتهم - البالغ من العمر 33 عاما - حصل على الجنسية الأمريكية بالتجنس، وتلقى تدريبا على تصنيع المتفجرات من عناصر داخل تنظيم القاعدة الإرهابي بعد سفره إلى باكستان عام 2008.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المتهم كان يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن المؤبد، غير أنه حصل على حكم مخفف بعد أن قدم معلومات مهمة لسلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ اعتقاله عام 2009.
ومن المنتظر أن يفرج عن المتهم بعد أن قضى فعليا نحو 10 أعوام في السجن.
وكان وزير العدل الأمريكي الأسبق ايرك هولدر قد وصف محاولة تفجير شبكة مترو الانفاق في نيويورك بأنها كانت تمثل "واحدة من أخطر التهديدات للولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أمريكية تحكم بالسجن 10 أعوام ضد المتهم بمحاولة تفجير المترو في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.