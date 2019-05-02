لتوزيعها على المرضى الأكثر احتياجًا.. شباب يجمعون الأدوية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لا تتعدى أعمارهم الثلاثون عامًا، قرروا خدمة المرضى الأكثر احتياجًا الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأدوية التي يتلقون العلاج منها، من خلال عمل مبادرات تتضمن جمع الأدوية من المواطنين والتي لا يحتاجونها، تمهيدًا لتوزيعها على المرضى الأكثر احتياجًا.

كمال عقبة، شاب ثلاثيني، يقيم بمركز فوه في محافظة كفر الشيخ، قال لـ"الخليج 365"، إنه كأحد المهتمين بالعمل العام من أجل خدمة المواطنين من أبناء مركز فوه وضواحيها، لاحظ احتياج كثير من المرضى من أبناء مسقط رأسه للأدوية وعدم استطاعتهم توفيرها نظرًا لحالتهم الاقتصادية الصعبة وفي ظل ارتفاع ثمنها.

وأضاف أنه طرح الفكرة على كثير من الناس ولقيت قبولًا كبيرًا لديهم، وشجعوه على تنفيذها، فبدأ بذلك من خلال طرح تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بجمع أدوية خاصة بالمواطنين في غير احتياج لها تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المرضى الأكثر احتياجًا، وبالفعل جمع أصناف كثيرة من الأدوية وتوزيعها على من يحتاجها.

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نفس الأمر لدى الشاب أحمد علي عاشور، من أبناء مركز كفر الشيخ، أوضح لـ"الخليج 365"، أنه يعشق العمل التطوعي في سبيل خدمة المواطنين، ونفذ فكرة جمع الأدوية من المواطنين الذين هم في غير احتياجها وجرى توزيعها بشكل سليم على من يستحقها من المرضى.

ولفت "عاشور" إلى أن هناك 3 حالات مرضية تحسنت صحتهم إلى حد ما بعدما جرى تسليمهم أدوية جرى جمعها من المواطنين، وكانوا في احتياج لها لعدم استطاعتهم توفيرها، مشيراً إلى أن الغرض من مبادرة جمع الأدوية هو إنقاذ صحة المرضى بمساعدتهم في توفير الأدوية التي يحتاجونها.

أما عبد العظيم فتحي، أكد لـ"الخليج 365"، أن الأدوية التي يجرى جمعها من الأهالي بمعرفته بالتعاون مع أصدقائه أفادت الكثير من المرضى خاصة مرضى الكبد حيث هناك من يحمل نوع المرض نفسه ولا يستطيعون توفير ثمن الأدوية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة.

وأشار إلى أنه مستمر في نفس العمل نظرًا لاحتياج المواطنين الأكثر احتياجًا ممن يحملون الأمراض، للأدوية فهناك مواطنون لديهم أدوية تكون خاصة بذويهم الذين شفاهم الله أو من رحل وترك أدوية وأسرته ليست في احتياج لها، ومن أجل الغرض نفسه يجرى جمعها لتوزيعها على من يحتاجها.