محكمة فنزويلية تأمر بالقبض على السياسي المعارض لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا (د ب أ)

أصدرت محكمة فنزويلية مذكرة توقيف بحق السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، متهمة إياه بانتهاك شروط الإقامة الجبرية في منزله، وأمرت جهاز المخابرات "سيبين" باحتجازه.

وظهر لوبيز إلى جانب خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وقال في تصريحات إنه حصل على دعم فيصل من الجيش في كاراكاس يوم الثلاثاء الماضي.

وقال لوبيز إن الجنود الذين ساندوا جوايدو قد أطلقوا سراحه من الإقامة الجبرية بمنزله.

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وفي وقت لاحق، طلب اللجوء لدى السفارة الإسبانية.

وقالت المحكمة في بيان نشرنه في صفحتها على فيسبوك إن لوبيز انتهك شروط الإقامة الجبرية وحظر إصدار بيانات سياسية إلى وسائل الإعلام.

وكان قد تم الحكم على لوبيز في عام 2015 بالسجن 13 عاما للتحريض على العنف. وتم السماح له في وقت لاحق بمواصلة قضاء مدة العقوبة رهن الإقامة الجبرية بمنزله.