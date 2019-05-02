غداً.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان -إيهاب عمران: أصدرت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غداً الجمعة عن 6 مناطق بمدينة أسوان، وجاء نص البيان:"نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد بمحطة فريال لمياه الشرب بمدينة أسوان مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق وسط البلد وعباس فريد وأطلس والعجلاب وعمارات الصينيين وكلية الهندسة، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء غداً الجمعة وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى السبت، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان".

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