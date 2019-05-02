20 ألف جنيه دعم للمدارس المشاركة بختام الأنشطة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل الأنشطة الختامى المجمع للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، المقام بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

ووجه المحافظ الشكر للحضور والقائمين على الحفل، خلال كلمته، مؤكداً أن الأنشطة التربوية هى عنصر جاذب للطلاب داخل المدارس إلى جانب كونها أداة للكشف عن الموهوبين والمتميزين من الطلاب فى كافة المجالات.

وقرر محافظ بورسعيد فتح المدارس لممارسة الأنشطة التربوية فى النصف الثانى من شهر رمضان بواقع مدرسة للمرحلة الابتدائية وأخرى للمرحلة الإعدادية بكل إدارة تعليمية عدا إدارة شمال التعليمية سيكون هناك مدرستين لكل مرحلة، مع تقديم دعم مادى ٢٠ ألف جنيه لكل مدرسة لدعم الأنشطة التربوية.