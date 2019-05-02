مقتل 4 أشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة بفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا (د ب أ)

قال المرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية وهو منظمة غير حكومية، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات في فنزويلا.

ومن بين القتلى صبي 14 عاما، تم إطلاق النار عليه في كاراكاس أمس الأربعاء، وتوفي متأثرا بجراحه.

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أما الآخرون فكانوا امرأة 27 عاما قتلت في كاراكاس أمس الأربعاء، وصبي 16 عاما قتل بالرصاص أثناء احتجاج ،كما قُتل رجل أيضا في ولاية أراجوا الواقعة في شمال وسط البلاد أول أمس الثلاثاء.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد أول أمس الثلاثاء، بعد أن قال زعيم المعارضة خوان جوايدو إنه حصل على دعم جزء من الجيش داعيا إلى تمرد عسكري.

واتهم الرئيس نيكولاس مادورو، جوايدو، بمحاولة انقلاب، وقال إنه تم قمعها. وتعهد مادورو أمس الأربعاء بتعقب أولئك المتورطين في محاولة الانقلاب المزعومة وسجنهم.

وقال المرصد الفنزويلي إن 130 شخصا أصيبوا بالرصاص والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات.

وسجل المرصد حالات قمع للمتظاهرين في 14 ولاية من 23 ولاية بالبلاد، بما في ذلك 11 حالة اعتداء على حرية الصحافة، حيث أصيب صحفيون برصاص مطاطي.