الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على سلمية السلطة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)

دعا مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للشؤون الأفريقية باتريك سيمونيه كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى (الحرية والتغيير) في السودان للحفاظ على "سلمية السلطة".

وحث المسؤول الأوروبي - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الخميس - جميع الأطراف في السودان على "الابتعاد عن العنف".

ومن المقرر أن يلتقي سيمونيه - المتواجد حاليا في السودان - كلا من المجلس الانتقالي و"الحرية والتغيير".