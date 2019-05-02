الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على سلمية السلطة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)
دعا مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للشؤون الأفريقية باتريك سيمونيه كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى (الحرية والتغيير) في السودان للحفاظ على "سلمية السلطة".
وحث المسؤول الأوروبي - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الخميس - جميع الأطراف في السودان على "الابتعاد عن العنف".
ومن المقرر أن يلتقي سيمونيه - المتواجد حاليا في السودان - كلا من المجلس الانتقالي و"الحرية والتغيير".
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