مايكل بينت يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

أعلن السيناتور الأمريكي مايكل بينت ،اليوم ، اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 عن الحزب الديمقراطي.
وذكر راديو (صوت أمريكا) -في نشرته باللغةالإنجليزية- أن مايكل بينت (54 عاما) يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن كلورادو، وهو ابن
وأشار (صوت أمريكا) إلى أن المرشح الديمقراطي كان من بين فريق إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وأنه يتميز أيضا بانتهاج سياسة معتدلة.
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