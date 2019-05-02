النمسا وألبانيا تبحثان التعاون الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكدت النمسا وألبانيا على ضرورة دعم التعاون الدولي المشترك لمكافحة الهجرة الجماعية غير الشرعية.

وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية ، في بيان اليوم الخميس ، أن الأمين العام لوزارة الداخلية بيتر جولدجروبر بحث مع وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاج البرنامج الثنائي لمكافحة الهجرة وزيادة

جهود التعاون الشرطي بين البلدين.



وقالت إن دول غرب البلقان تعتبر منطقة رئيسية وحيوية للنمسا ، كما تعتبر ألبانيا شريكا مهما بشكل خاص في مجال التحديات المشتركة مثل الهجرة والقرصنة وحقوق الملكية وجريمة المخدرات.



وأضافت أن النمسا تؤيد انضمام ألبانيا الى عضوية الاتحاد الأوروبي ، مشيرة الى قناعة النمسا بضرورة تشديد الرقابة على طريق غرب البلقان ، حيث يوجد بالفعل عشرات الآلاف من المهاجرين في منطقة البلقان ، الى جانب 700 ألف لاجيء في اليونان ، والجميع يريد الانتقال الى وسط وغرب أوروبا مما يهدد بموجة هجرة جماعية جديدة.