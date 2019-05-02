بـ5 ملايين دولار.. إطلاق برنامج أمن المطارات العراقية بتمويل أمريكي

احتفلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وسلطة الطيران المدني العراقي اليوم الخميس بإطلاق برنامج أمن المطارات العراقية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ ستوفر هذه المبادرة الممولة من قبل الحكومة الأمريكية التدريب والمعدات على حد سواء، بالتنسيق الوثيق والشراكة معخبراء الطيران المدني العراقي.
وقال القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية جوي هود - أثناء حفل إطلاق البرنامج، نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن المطارات هي البوابات إلى العالم، وأن هذا البرنامج التعاوني
وفي السياق، اجتمع مسؤولون من الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي ومطار أربيل الدولي، لمناقشة كيفية تنفيذ البرنامج ومواصلة تعزيز الأمن في المطارات العراقية لاستيفاء المعايير الدولية.
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