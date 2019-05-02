مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من "أطفال الحرب" باليمن

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن اليوم الخميس بإعادة تأهيل 27 طفلا من الذين جندتهم ميليشيا الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية.

وذكر المركز - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الأطفال خضعوا

طيلة 45 يوما لبرنامج نفسي اجتماعي بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين التي تستغل شريحة الأطفال وتستخدمهم دروعا بشرية في الصراع المسلح.وأشاد وكيل محافظة مأرب اليمنية محمد علي المعوضي، بعملية التأهيل النفسي والاجتماعي كتجربة مميزة يُشكر عليها الداعمون والمنفذون لها.



يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد عمل - سابقا - على إعادة تأهيل 321 طفلا مجندا ومتأثرا ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني، ممن كانوا ضحية للميليشيات الحوثية.