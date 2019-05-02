البنتاجون يقر بقتل 126 مدنياً في عمليات للجيش الأمريكي العام الماضي

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بمقتل نحو 126 مدنيا فيما أصيب 65 آخرون خلال عمليات نفذتها قواته في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال، العام الماضي.
وأظهر تقرير سنوي سيقدم إلى الكونجرس، انخفاضا كبيرا في حصيلة القتلىالمدنيين هذا العام، حيث قتل عام 2017 نحو 800 مدني، وأرجع ذلك إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، حسبما أفادت قناة
كما أظهر التقرير أن 76 مدنيا قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان - خلال 2018 - فيما قتل 48 في العراق وسوريا، كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.
وتابع التقرير أن تقييم البنتاجون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.
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