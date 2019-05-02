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روسيا تؤكد إعداد لقاء بين لافروف وبومبيو

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قيام موسكو وواشنطن بإعداد لقاء بين وزيري خارجية البلدين، سيرجي لافروف ومايك بومبيو، يوم 6 مايو.

 

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال ريابكوف إن اللقاء بين الوزيرين "قيد الإعداد".

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن دبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو ولافروف قد يلتقيان أثناء الاجتماع الوزاري لمجلس

المنطقة القطبية الشمالية، المزمع عقده يوم 6 مايو في مدينة روفانييمي الفنلندية.

 

وأكد المسؤول أن لافروف سيحضر هذا الاجتماع، معربا عن اعتقاده بأن تكون هناك فرصة لدى وزير الخارجية الأمريكي للقائه، وأن يبحث الطرفان الأزمة في فنزويلا ضمن غيرها من الملفات.

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من جانبها، لم تستبعد إدارة

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الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية عقد لقاء بين الوزيرين في فنلندا.

 

وأمس الأربعاء، اتصل بومبيو بلافروف هاتفيا ليدعو موسكو إلى "عدم التدخل" في فنزويلا. من جانبه، أشار لافروف إلى قيام واشنطن بالتدخل في شؤون هذا البلد، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

 

كما صرح لافروف، اليوم الخميس، بأن موقفي موسكو وواشنطن إزاء الأزمة الفنزويلية لا يمكن التوفيق فيما بينهما، لكنه أكد استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع.

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