مقتل وإصابة 17 مُسلحًا في عمليات للجيش الأفغاني غرب البلاد

قصفت القوات المُسلحة الأفغانية اليوم ، مواقع لطالبان في شمال غرب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 17 مُسلحًا. وإصابة 17 مُسلحًا. وذكر الجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية نفذت عمليات في إقليم (بادجيس) الغربي، أسفرت عن مقتل 9 مُسلحين، وإصابة 8 آخرين.

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