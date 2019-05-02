"مؤسس ويكيليكس" يعارض ترحيله إلى أميركا خوفاً من الإعدام

قال مؤسس موقع "ويكيليس" جوليان أسانج لمحكمة بريطانية الخميس، إنه يعارض ترحيله إلى الولايات المتحدة، وذلك في مستهل العملية القانونية في لندن بعد يوم من الحكم عليه بالسجن لانتهاكه شروط الكفالة في قضية سابقة.

ومثل اسانج عبر الفيديو أمام محكمة وستنمستر. وعرض محام عن السلطات الأميركية ملخصاً عن ضلوع أسانج في تسريب وثائق سرية.

وقال اسانج للقاضي "لا أرغب في تسليم نفسي لأنني كنت أمارس الصحافة التي نالت العديد من الجوائز وحمت العديد من الناس".

وحدد القاضي تاريخ الجلسة المقبلة في 30 مايو.

وأمرت المحكمة الأربعاء بسجن أسانج 50 اسبوعاً بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه، على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً هرب من القضاء في 2012، ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن حيث حصل على لجوء سياسي في المبنى. وقد اقتادته الشرطة البريطانية من السفارة في 11 أبريل الماضي.

وعندما لجأ أسانج إلى المقر الدبلوماسي، كان ملاحقا بتهمة الاغتصاب في السويد في قضية أسقطت في وقت لاحق. لكنه أكد دائماً أنه تهرب من القضاء البريطاني بدافع الخوف ليس من تسليمه إلى السويد، بل إلى الولايات المتحدة ليواجه فيها حكماً بالإعدام بسبب نشره وثائق سرية أميركية.

وخشي اسانج أن تكون تلك حجة لاعتقاله وترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وكان القضاء الأميركي اتهم أسانج بالمشاركة في "عصابة أشرار" لتنفيذ عملية "قرصنة الكترونية"، ويمكن أن يعاقب بالسجن خمس سنوات، لأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ في الحصول على كلمة المرور للوصول إلى آلاف الوثائق المحفوظة تحت السرية الدفاعية.

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ويخشى مؤيدو أسانج، الذين احتجوا أمام المحكمة الخميس، أن توجه إليه تهم أخرى عندما يصبح على الأرض الأميركية، كما يخشى هو من الحكم عليه بالإعدام.

والأربعاء قال كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس، إن الجهود ستتركز الآن على الحيلولة دون تسليم أسانج للولايات المتحدة.

وصرح هرافنسون إن الأمر "قد يكون مسألة حياة أو موت"، مشيراً أيضاً إلى الرهانات التي تنطوي عليها هذه القضية في إطار حرية الصحافة.

وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في جلسة الأربعاء قبل صدور الحكم "أعتذر بشدة ممن يرون أنني قصرت في احترامهم".

وعن انتهاكه الكفالة قال "فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به".

ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج "باختبائه عمداً في سفارة" الإكوادور "استغل موقعه المميز لازدراء القانون".

وستقتصر الجلسة التالية في قضية ترحيله على إدارة القضية بشكل أكبر، وربما تستغرق العملية سنوات.