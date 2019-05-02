مجلس النواب الأميركي يوافق على قانون يُبقي البلاد في "اتفاق باريس المناخي"

وافق مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الديمقراطيين بشأن بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ.
وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم، وافق 231 عضواً على مشروع القانون، بينما رفضه 190 عضواً.
وقالت الوكالة إن فرص اجتياز المشروع الخطوة التالية بالتصويت عليه في مجلس الشيوخ تعد محدودة في ضوء سيطرة الجمهوريين على المجلس، فضلاً عما توعد به الرئيس دونالد ترامب بالاعتراض عليه.
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