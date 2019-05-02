دعت المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى".

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتحرى هلال شهر رمضان يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.