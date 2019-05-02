وزير خارجية البحرين: إيران ستخنق نفسها إذا أغلقت مضيق هرمز

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن إيران ستخنق نفسها إذا أغلقت مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

وحذر الوزير البحريني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الخميس، من أن إغلاق المضيق الاستراتيجي "تهديد صريح حقيقة لكل دول الخليج. وما زلت أعتقد أن إيران قد تفكر ملياً قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيداً خطيراً ولن يُسمح له أن يستمر يوماً واحداً" كما توعدت بعد تشديد العقوبات الأميركية عليها.

وأضاف أن "يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم. وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز. لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها. هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا".

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وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن "إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها".

وبخصوص اليمن، دعا الحوثيين إلى "التصرف كيمنيين" بدل "الاستمرار في الحرب بالوكالة عن طهران". وقال "يتعين عليهم (الحوثيون) أن يتصرفوا في المقام الأول كيمنيين، وأن يبتعدوا عن تأثير إيران ودعمها. نرى أن ما يحصل في اليمن هو مواجهة بالوكالة حيث الحوثيون يقاتلون عن إيران. وإن أرادوا وضع حد لهذه الحرب، فليبتعدوا عن إيران. اليمن صلب منطقتنا في الجزيرة العربية وتدخُّل إيران فيه يعد تهديداً لمصالحنا الحيوية. ولن نقبل بذلك".