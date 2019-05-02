قرقاش: الأولوية في ليبيا لدعم الاستقرار والتصدي للتطرف والإرهاب

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن الأولوية في ليبيا تتمثل في دعم الاستقرار والتصدي للتطرف والإرهاب في الأزمة التي طال أمدها.

وأوضح معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "اتفاق أبوظبي أتاح الفرصة لدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة"، مضيفاً "في هذه الأثناء، تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي".

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