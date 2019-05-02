بالفيديو: مشاهد فاضحة بناد للتعري لسياسي أسترالي تجبره على الإستقالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 مايو 2019 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قدم مرشح انتخابات مجلس الشيوخ القادمة في أستراليا ستيف ديكسون استقالته من حزبه السياسي “أمة واحدة” المناهض للمسلمين الثلاثاء بعد بث شريط فيديو يظهره داخل ناد للتعري والجنس في الولايات المتحدة الأمريكية أظهره يلمس الراقصات بطريقة غير لائقة. .

وكان ستيف ديكسون رئيسًا لولاية كوينزلاند عن حزب أمة واحدة ومرشحًا لإنتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 18 مايو/ أيار المقبل.

السياسي البالغ من العمر 56 عامًا استقال من منصبه بعد ان بثت شبكة ناين ناتورك التلفزيونية مساء الاثنين الشريط الذي يصور غرائزه في ناد للرقص والتعري في العاصمة واشنطن. وقال ديكسون في بيان الثلاثاء إن حياته السياسية انتهت، مضيفا بشأن شريط الفيديو الذي يُظهر شخصًا مخمورًا لا يتحكم في تصرفاته “أتحمل المسؤولية الكاملة عن السماح بحدوث ذلك”.

من جهته قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون، التي انتُقدت بحدة سابقا لأنها ارتدت البرقع في مجلس الشيوخ، إن سلوك ديكسون المرشح عن حزبها غير مقبول. وأشارت هانسون في تصريح صحفي “ستيف رجل لديه عائلة وهو منزعج للغاية من هذا”.

للإشارة ستيف ديكسون متزوج وله طفلان، وبعد استقالته، لن يتنسى للجنة تنظيم الإنتخابات الأسترالية إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع لأن عملية التصويت انطلقت الاثنين بالنسبة للأستراليين الذين لن يتمكنوا من التصويت يوم 18 مايو/ أيار القادم.

وتم تسجيل الفيديو بشكلٍ سري من قبل قناة الجزيرة في أيلول \ سبتمبر من العام 2018. ثم تم تسريبه لاحقاً إلى برنامج A Current Affair على القناة التاسعة الأسترالية والتي بثته مساء الأمس التاسع والعشرين من نيسان \ أبريل.

كما أظهر الفيديو ديكسون المتزوج وهو يزدري النساء ويتحدث عن أنواع الراقصات المختلفة بحسب أعراقهن. حيث قال إنه أقام علاقات جنسية مع الكثير من النساء الآسيويات ولكنهن لا يعجبونه.

“النساء البيض يمارسن الجنس أفضل بكثير من غيرهن. يعرفن ما يفعلن. على عكس الآسيويات”.

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ومن جانبها نددت بولين هانسون زعيمة الحزب، بأفعال وأقوال ديكسون في الفيديو. وقالت إنها صُدِمَت وأُصيبَت بالاحباط لما اضطُرَت لمشاهدته في التسجيل. مضيفةً أن قناة الجزيرة التابعة لـ”دولة قطر الاسلامية” على حد تعبيرها، لم تنشر هذا المقطع لمدة 7 أشهر، وقررت تسريبه إلى برنامج A Current Affair قبل الانتخابات الفدرالية بثلاثة أسابيع. وهو ما وصفته بالـ”التوقيت المناسب”.

وأكدت هانسون أنها لا ترضى لأي من أولادها الثلاثة أن يعاملوا النساء بهذه الطريقة، وأنها لا يمكن أن ترضى عن أي من نوابها أن يتعاملوا مع نساء بهذا الأسلوب.

ومن جانبها قالت قناة الجزيرة إنها لم تنشر تلك المقاطع في تقريرها، وإنها لا توافق على الاستخدام الغير مشروع لموادها.

اما عن ديكسون فصرح أنه نادم على ما جاء في الفيديو وقال إنه كان تحت تأثير الخمور مما جعله يتصرف على غير طبيعته.

وكان المحللون في أستراليا متفقون على أن فرص ديكسون للفوز في الإنتخابات ضيئلة جدا قبل هذه الفضيحة.

كما تراجعت شعبية حزب أمة واحدة في استطلاعات الرأي منذ مارس/ أذار المنصرم بعد إتهامه بمحاولة تقويض قوانين الأسلحة الصارمة في أستراليا مع لوبيات الأسلحة.

وكان للحزب أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات الأخيرة، لكن العدد تراجع بعد الانشقاقات التي عصفت به وفقد عضوين.

المصدر: SBS \ العنكبوت \ وكالات