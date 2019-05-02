كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة قلقة من التصعيد في إدلب وحماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن أن الطائرات الحربية الحكومية السورية والروسية، شنت 160 غارة جوية على الأقل على مناطق تقع في الريف حول إدلب وحماة، منذ وقت مبكر من اليوم الخميس.
وأضاف المرصد، أن من بين القتلى في إدلب أسرة مكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان. وقال سوانسون، إن "التصعيد الواسع النطاق للأعمال العدائية في منطقتي إدلب وحماة، يجب تجنبه بأي ثمن".
وحذر من أن "عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل في الصراع".
ووفق سوانسون، فقد قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص على مدار 48 ساعة في جنوب إدلب، بينما قُتل اثنان في محافظة حماة. كما أصيب العشرات في محافظات إدلب وحماة وحلب. وأضاف أن ما يقدر بنحو 323 ألف شخص قد نزحوا في شمال وشمال غربي سوريا منذ سبتمبر، معظمهم في إدلب وحلب.
وكان الرئيسان بوتين وأردوغان، قد اتفقا في سبتمبر الماضي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب.