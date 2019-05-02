كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة قلقة من التصعيد في إدلب وحماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء أوضاع المدنيين في الوقت الذي استمر فيه العنف في شمال غربي ووسط سوريا، لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث الاقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، ومقره العاصمة الأردنية عمان، ديفيد سوانسون: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا، بما في ذلك في المناطق التي يعتقد أنها في المنطقة المنزوعة السلاح أو بالقرب منها، مما أدى إلى مزيد من النزوح وتدمير ثلاثة مرافق صحية على الأقل في الأيام الأخيرة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن أن الطائرات الحربية الحكومية السورية والروسية، شنت 160 غارة جوية على الأقل على مناطق تقع في الريف حول إدلب وحماة، منذ وقت مبكر من اليوم الخميس.

وأضاف المرصد، أن من بين القتلى في إدلب أسرة مكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان. وقال سوانسون، إن "التصعيد الواسع النطاق للأعمال العدائية في منطقتي إدلب وحماة، يجب تجنبه بأي ثمن". Advertisements

وحذر من أن "عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل في الصراع".

ووفق سوانسون، فقد قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص على مدار 48 ساعة في جنوب إدلب، بينما قُتل اثنان في محافظة حماة. كما أصيب العشرات في محافظات إدلب وحماة وحلب. وأضاف أن ما يقدر بنحو 323 ألف شخص قد نزحوا في شمال وشمال غربي سوريا منذ سبتمبر، معظمهم في إدلب وحلب.