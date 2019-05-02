كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايكل بينيت يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السناتور الديمقراطي المعتدل مايكل بينيت اليوم الخميس، أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليرتفع بذلك إلى 21 عدد المرشحين الذين يأملون في الفوز بترشيح الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.

وكتب السناتور البالغ من العمر 54 عاماً على تويتر معلناً ترشحه، "لا يمكننا أن نكون الجيل الأول الذي يورث أولادنا القليل"، مضيفاً "دعونا نبني الفرص لجميع الأمريكيين ونستعيد وحدة دولتنا".

ويمثل السناتور بينيت كولورادو في واشنطن منذ العام 2009، وقد سلط الضوء على العمل الذي يؤديه بعيداً من الخطوط الحزبية والمتعلق بـ"التعليم والمناخ والهجرة والصحة والأمن القومي".

وهو السناتور السابع الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

وبينيت متزوج وأب لثلاث بنات، وكان أعلن في مارس عزمه على الترشح للانتخابات. لكنه كشف في أوائل أبريل، أنه يعاني سرطان البروستات. Advertisements

وقال في 19 أبريل، إنه أنهى علاجه بعد خضوعه لعملية ناجحة مشيراً إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة.

وتضم مجموعة المرشحين الديمقراطيين تنوعاً غير مسبوق، مع وجود عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات.