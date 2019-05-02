كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايكل بينيت يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويمثل السناتور بينيت كولورادو في واشنطن منذ العام 2009، وقد سلط الضوء على العمل الذي يؤديه بعيداً من الخطوط الحزبية والمتعلق بـ"التعليم والمناخ والهجرة والصحة والأمن القومي".
وهو السناتور السابع الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.
وبينيت متزوج وأب لثلاث بنات، وكان أعلن في مارس عزمه على الترشح للانتخابات. لكنه كشف في أوائل أبريل، أنه يعاني سرطان البروستات.
وقال في 19 أبريل، إنه أنهى علاجه بعد خضوعه لعملية ناجحة مشيراً إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة.
وتضم مجموعة المرشحين الديمقراطيين تنوعاً غير مسبوق، مع وجود عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات.
ويهيمن نائب الرئيس الأمريكي السابق الوسطي جو بايدن، على المعسكر الديمقراطي مع 32.8% من نوايا التصويت لنيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية، وفق متوسط لاستطلاعات الرأي احتسبه موقع "ريل كلير بوليتيكس"، مقارنة بـ19.4% للسناتور التقدمي بيرني ساندرز. أما المرشحون الآخرون فلا يتجاوز أي منهم عتبة الـ9%.