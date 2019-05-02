كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مذيعة سودانية طالبت برحيل "كيزان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت السلطات السودانية، مذيعة عن العمل، بعد مطالبتها بإبعاد العناصر المرتبطة بجماعة الإخوان، من مواقع قيادة الإعلام في البلاد.

وطالبت المذيعة هبة مكاوي، بوقف سيطرة رموز "نظام الإنقاذ" على الإذاعة القومية، مؤكدة أن أغلب مديري الإدارات في الإذاعة "كيزان"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

يذكر أن مصطلح "كيزان" يطلق على العناصر التي دعمت جبهة الإنقاذ بقيادة البشير على مدى ثلاثة عقود في مواجهة المعارضة المدنية.