كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطالبان في الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية "يوم أمس الأربعاء الموافق لواحد مايو، جرت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي كانت استمرارًا للجولتين السابقتين. سيناقش الطرفان أربعة عناصر من مسودة الاتفاقية، والتي تشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ورفض استخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة أو دولة أخرى، والحوار بين الأفغان والحد من العنف كخطوة لوقف شامل لإطلاق النار".

وأشارت الوزارة إلى أن الدوحة تتوسط بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" من أجل "تحقيق السلام في هذا البلد".

وأعلن المكتب الصحفي لحركة "طالبان"، يوم أمس الأربعاء، عن بدء جولة أخرى من المحادثات مع الأمريكيين في الدوحة.