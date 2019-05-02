كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأردني يرفض جميع الإملاءات بخصوص صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، إن الأردن يرفض جميع التهديدات والإملاءات عليها، وذلك في معرض حديثه عما يتردد عما يعرف بصفقة القرن.

وأوضح الفريق الفريحات قائلاً، إن "ما يشاع ويقال وتكثر حوله التحليلات والتكهنات، لا يعدو طروحات غير واضحة أو معروفة تفاصيلها وأبعادها وغاياتها، وهناك قوانين وأنظمة تحكم مسيرة العالم، وأن الشعب الأردني الواعي وقواته المسلحة لا تنطلي عليهم هذه الأمور، وأن ولاءنا وانتماءنا لوطننا وقيادتنا لا حدود له".