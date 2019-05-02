الجيش الأردني يرفض جميع الإملاءات بخصوص صفقة القرن

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وأضاف في لقاء عقده في الكلية العسكرية الملكية اليوم الخميس، "الأردن بقيادته القوية والحكيمة ومؤسساته وشعبه، بلد له سيادة وتاريخ وكلمة يقولها في الوقت المناسب، ولطالما تحدث جلالة القائد الأعلى بهذه اللغة الواضحة التي ترفض جميع التهديدات والإملاءات التي لا تتفق ولا تناسب رؤية ووجود وكيان وحضارة دولتنا التي حباها الله بهذه القيادة الحكيمة، التي تخاطب العالم بلغة المنطق والحكمة والمسؤولية".
وتابع بحسب الموقع الإلكتروني للجيش الأردني، "الأردن بقواته المسلحة ومواطنيه وجميع الأجهزة الأمنية ومختلف مؤسساته الوطنية، قوي وقادر على المضي قدماً نحو مستقبل مشرق تحت ظل قيادتنا الحكيمة".
وأكد خلال حديثه للقادة، أن "القوات المسلحة دائماً في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب، للتعامل مع جميع الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخلياً وخارجياً".