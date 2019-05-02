وزير الدفاع البريطاني السابق بانتظار "اعتذارات مفرحة" من ماي

أعرب وزير الدفاع البريطاني السابق، غافين ويليامسون، عن تفاؤله بنتائج تحقيق أمني يجري في حقه على خلفية تسريب معلومات من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الوطني البريطاني.

وقال ويليامسون في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، اليوم الخميس: "عندما يحصلون (رجال الشرطة) على مفكرة الصحفي، سيتضح منها أنني لم أقل شيئا ووقتها سأتقبل من رئيسة الوزراء اعتذارات مفرحة، ستفرحني أكثر بكثير من الرسالة الأخيرة التي بعثتها لي".

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ويوم الأربعاء، أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيزيرا ماي، ويليامسون بسبب "فقدان الثقة" به، بعد تسريب من اجتماع لمجلس الأمن القومي ناقش موضوع قبول مشاركة شركة "هواوي" الصينية في إنشاء شبكة الاتصالات البريطانية من الجيل الخامس (5G).

وكانت صحيفة "ديلي تلجراف" أفادت سابقا بأن إدارة ماي تحاول الكشف عن هوية وزير أفشى معلومات لوسائل الإعلام، عن موافقة لندن على مشاركة "هواوي" في إنشاء شبكة (5G). ونقلت الصحيفة عن رئيس مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، غافين بارويل، أن المسؤول عن إفشاء المعلومة ستتم إقالته بغض النظر عن منصبه في الحكومة.

وبدأ التحقيق في الموضوع، يوم 26 أبريل الماضي، حيث وزعت على أعضاء الحكومة ومساعديهم استمارات ليقدموا فيها معلومات مفصلة حول اتصالات هاتفية أجروها وأماكن تواجدهم خلال الساعات التي تبعت اختتام اجتماع لمجلس الأمن القومي، واتصالاتهم المحتملة مع صحفيي "ديلي تلغراف"، حتى نشر مادة حول قرار اتخذه المجلس بشأن "هواوي".