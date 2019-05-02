كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيوخ الأمريكي يخفق في نقض قرار ترامب حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، في نقض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إنهاء المشاركة الأمريكية في اليمن.

واستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في اليمن.



وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".