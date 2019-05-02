كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجوماً لميليشيا الحوثي في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية في آل حميقان من التصدي لهجوم الميليشيا الانقلابية بجبهة الحبج بمديرية الزاهر، جنوبي غرب المحافظة، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

ونجحت قوات الجيش اليمني، ومعها المقاومة الشعبية من كسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بميليشيا الحوثي الانقلابية في الأرواح والعتاد.

وخلال المواجهات دمرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، عدداً من الآليات القتالية، كانت متمركزة في موقع الآريل، بالإضافة إلى تدمير مدرعة بموقع الحصير بالجماجم كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية.