كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشد الشعبي يغلق مقرات وهمية مخالفة للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل موقع "الحشد الشعبي" بيان المديرية جاء فيه، إن "قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا يدعي انتسابه إلى الحشد الشعبي يمارس أعمالا مخالفة للقانون في منطقة أمام ويس شمال شرقي ديالى".

وأضاف البيان، أن "القوة أغلقت المقر وصادرت السيارات والسلاح الذي كان يستخدمه، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المعتقلين".

يشار إلى أن مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي أطلقت في شهر شباط الماضي حملة لإغلاق المقار الوهمية بناءً على توجيهات قيادة الحشد الشعبي لجعل هذا العام عاما للضبط، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى إغلاق آخر مقر وهمي.