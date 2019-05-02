كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلوسي تتهم وزير العدل بارتكاب جريمة الكذب على الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ويليام بار، بالكذب على الكونغرس، قائلة، إنه يجب اعتبار هذا "جريمة"، وأضافت أنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون.

وقالت بيلوسي كبيرة الأعضاء الديمقراطيين للصحفيين: "لقد كذب على الكونجرس".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يجب أن يتم حبس بار، أجابت بقولها، إن "ذلك يخضع للإجراءات".

ودعا عدد من النواب الديمقراطيين البارزين بار إلى الاستقالة بعد شهادته أمام مجلس الشيوخ، أمس الأربعاءن بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر. ورفض بار المثول أمام مجلس النواب اليوم الخميس.

ودافع وزير العدل الأمريكي بيل بار، أمس الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ عن طريقة تعامله مع التقرير النهائي لروبرت مولر، المدعي الذي كان مكلفاً التحقيق في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

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وأعرب الوزير، الذي تتهمه المعارضة الديموقراطية بالتساهل إزاء الرئيس دونالد ترامب، عن "ارتياحه" لقراره عدم ملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة العدالة في إطار هذا التحقيق.

ومن جانبه، اشتكى المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، لوزير العدل بيل بار، من الملخص الذي قدمه لنتائج التحقيق المرتبط بتدخل روسيا في انتخابات 2016، معتبراً أنه سمح للرئيس دونالد ترامب بتأكيد براءته من تهمة عرقلة القضاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.

لكن وفق نسخة منقحة من التقرير الكامل المكون من 448 صفحة نشرت في 18 أبريل، تحدث مولر بالتفصيل عن عدة محاولات من الرئيس لوقف التحقيق.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مولر اشتكى في رسالة تسلمها بار بعد ثلاثة أيام من أن مذكرة وزير العدل "لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته".