كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتصام حشود ضخمة خارج وزارة الدفاع السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد شاهد عيان لرويترز، اليوم الخميس، بأن حشودا ضخمة تتدفق إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية للانضمام إلى مسيرة مليونية للمعارضة.

وكانت قوى الحرية والتغيير بالسودان قد أعلنت إنها تتنظر من المجلس العسكري "ردا سريعا" على رؤيتها للإعلان الدستوري.

وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الخميس، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي.