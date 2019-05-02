قبل مواجهة “الأسود” في ‘الكان”.. جنوب إفريقيا تتلقى “ضربة موجعة” بسبب غياب أبرز عناصره

تلقى المنتخب الجنوب إفريقي، منافس “أسود الأطلس” في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، نبأ سيئا، بعد تأكد غياب حارسه الأول والأساسي، إيتوميلينغ خوني، حارس مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بسبب الإصابة.

وأعلن ستيوارت باكستر، مدرب منتخب “البافانا بافانا”، اليوم الخميس، غياب حارسه الأول رسميا عن نهائيات “الكان”، بعد أن تأخر في العودة للملاعب والتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الكتف.

وكان إيتوميلينغ خوني، الذي يعتبر الحارس رقم 1 في جنوب إفريقيا، قد خضع في شهر دجنبر الماضي لعملية جراحية على مستوى الكتف، وقد أعلن مدرب المنتخب الأصفر رغبته في المناداة عليه للمشاركة في “الكان” على الرغم من غيابه عن الميادين لمدة طويلة، قبل أن يؤكد اليوم استحالة ذلك.

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ويعتبر العديد من الجنوب إفريقيين، بأن هذا الخبر يشكل “ضربة موجعة” للمنتخب قبل المنافسات، بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يتمع بها الحارس داخل المنتخب وخبرته في الميادين، بالإضافة إلى غياب أسماء قادرة على نيل ثقة الجماهير الجنوب إفريقية.

جدير ذكره، أن جنوب إفريقيا ستنافس في المجوعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة، والتي ستنطلق في 21 من شهر يونيو المقبل إلى غاية الـ16 منه، وتضم كل من المغرب، ناميبيا، والكوت ديفوار.