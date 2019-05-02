الصويري يقبل أيدي الفنانات في كل المناسبات.. فيديو يجتاح صفحات أنستغرام

لاحظ النشطاء على موقع “أنستغرام” أن الفنان عبد الرحيم الصويري، يقبل أيدي الفنانات المغربيات في كل مناسبة تجمعه بهن، ويظهر ذلك من خلال مقطع فيديو يروج بين الصفحات الخاصة بأخبار المشاهير.
وظهر الصويري في مقطع الفيديو المذكور، وهو يقبل أيدي ل من الديفا سميرة سعيد، وأسماء لمنور، وشروق الشلواطي، ودنيا باطمة.
ويبدو أن الصويري يرى في تقبيل أيدي الفنانات، وسيلة لإبراز احترامه لهن، خصوصا أنه من أكثر الفنانين عفوية في تصرفاته في المناسبات، التي يحضرها.
تعاليق الصفحات، ومتابعيها على مقطع الفيديو، كثيرا ما اتخذت الموضوع بنوع من السخرية من الصويري.
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