رسميا.. عودة التعويض عن المرض للبرلمانيين السابقين مقابل 200 درهم

توصلت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بمراسلة تفيد عودة التعويض عن المرض لأعضاء مجلس النواب السابقين، وذلك بعد توقفه.

وأفادت المراسلة أن كل البرلمانيين السابقين بإمكانهم الاستفادة من جديد من خدمات التأمين عن المرض برسم سنة 2019 بموجب عقد التأمين الذي يربط المجلس مع شركة التأمين المعنية، وذلك مقابل أداء 200 درهم شهريا عن المنخرط والزوجة والأولاد الذين لا يتجاوز سنهم 25 سنة.

وعليه فإني أطلب منكم إخبار السيدات والسادة الأعضاء السابقين بالفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بالموضوع، وتوجيههم قصد