حشود كبيرة من السودانيين تنضم إلى “موكب المليون”.. وأوامر بالتحقيق مع البشير

انضمت حشود كبيرة من المحتجين السودانيين إلى “موكب المليون”، اليوم الخميس، أمام مقر الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وتجمع المتظاهرون بأعداد فاقت بكثير أعدادهم في الأيام الماضية، وملأوا الشوارع والجسور المؤدية إلى مقر الجيش، بحسب مراسلي فرانس برس.

من جهة ثانية، أمر النائب العام في السودان، اليوم الخميس باستجواب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير في قضايا جنائية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أمر النائب العام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، نيابة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في عدد من القضايا المشبوهة التي تورط فيها عدد من رموز النظام السابق وأعضاء من الحزب الحاكم، وبرفع الحصانة عن عدد من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني (نحو 31 مليار دولار)، تم وضعها تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي وفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.