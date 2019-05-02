أميركا تحذّر أوروبا من "خطر" الجيل الخامس لـ"هواوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، حكومات الاتحاد الأوروبي التي زعمت أنها "تتوافق معها في التفكير" على توخي الحذر بشأن أمن شبكات الجيل الخامس للاتصالات وتنسيق السياسات حولها، في ضوء الشكوك حول النظام الذي تعرضه شركة "هواوي" الصينية العملاقة.

وصرّح مساعد الأمن الالكتروني الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب جوشوا شتاينمان "فقط مع قادة الدول التي نتوافق معها في التفكير، سنكون قادرين على تطوير وإدارة بنية تحتية آمنة يعوّل عليها لشبكات الجيل الخامس".

واعتبر شتاينمان في كلمة خلال مؤتمر تنظمه الحكومة التشيكية في براغ أن الأمن القومي "معيار إلزامي لتقييم مزوّدي تقنيات ومنتجات وخدمات الاتصالات".

وقال "نأمل أن تتجنب الحكومات المتماثلة التفكير الالتزام بنظام أو مزوّد واحد حتى يتمكنوا من فحص ومقارنة التقنيات المتاحة بشكل صحيح وتقييم المخاطر بشكل كامل".

واتساقا مع تحذيراتها، منعت واشنطن الوكالات الحكومية من التعامل مع هواوي لتطوير شبكات الجيل الخامس التي تسمح بنقل فائق السرعة للبيانات عبر الهاتف المحمول، وذلك خشية أن تتمكن بكين من النفاذ إلى بنيتها التحتية الحيوية بهدف التجسس.

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وتحدث مفوض أوروبي مسؤول عن شؤون الأمن عبر دائرة فيديو جوليان كينغ، مكررا أفكار شتاينمان، قال "هناك حاجة ماسة إلى عمل منسّق عندما يتعلق الأمر ببنيتنا التحتية الرقمية الحساسة، خصوصا في حالة شبكات الجيل الخامس التي تمثل نقطة تحول ذات اهمية كبيرة".

وتابع أنه "يجب تنسيق القرارات الوطنية لأن لها تداعيات على مستوى أوروبا"، مشددا على أن توصياته لا تستهدف "شركة دولة في ذاتها".

وحذّرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والكمبيوتر في جمهورية تشيكيا من استخدام برامج وأجهزة هواوي في كانون الأول/ ديسمبر، قائلة إنها تشكل تهديدا لأمن الدولة.

ورغم ذلك، التقى ميلوس زيمان الرئيس التشيكي المؤيد لروسيا مسؤولا من هواوي في بكين الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع الشركة العملاقة.

وأفاد المتحدث باسم زيمان في بيان "الحملة ضد هواوي غير مدعّمة بأي أدلة مادية"، مضيفا أن الرئيس التشيكي يأمل أن تشارك هواوي في تطوير الاتصالات في الجمهورية التشيكية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس.