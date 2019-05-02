السعودية: الإفراج المؤقت عن أربع ناشطات حقوقيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت السعودية، اليوم الخميس، سراح أربع ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة من أصل إحدى عشر ناشطة اعتقلن العام الماضي، في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، ما يرفع عدد النساء اللواتي أفرجن عنهن موقتا إلى سبع.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن من وصفته بـ"مصدر عائلي" ومنظمة القسط الحقوقية، كما أوردت وكالة "رويترز" النبأ نقلا عمن وصفتهم بـ"النشطاء".

يأتي إفراج السلطات السعودية عن الناشطات الحقوقيات على نحو مؤقت، في انتظار محاكمتهن، بحسب ما قال نشطاء. وفيما تأكد الإفراج عن 4 نشاطات، وردت أنباء بالإفراج عن ناشطة خامسة دون تأكيد.

وأُفرج عن كل من هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني، "ووردت أنباء حول الإفراج عن شدن العنزي" من دون تأكيد ذلك، وفق ما أعلنت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان على "تويتر".

ولا يضم القرار بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، الإفراج عن الناشطة الشابة لجين الهذلول، والتي أكدت أسرتها في وقت سابق أنها تعرضت للتعذيب والتهديد بالاغتصاب.

وفي 28 آذار/ مارس الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن ثلاثة من الناشطات اللائي تجري محاكمتهن بتهمة الخيانة والتآمر والتواصل مع منظمات أجنبية، وهن عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان.

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وأكدت صفحة "سعوديات معتقلات" على "تويتر"، الإفراج عن الناشطات الأربع، فيما طالبت السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سائر المعتقلات: "نؤكد على أحقية بقية المحتجزات بالحرية، ونطالب أصحاب القرار بالإفراج الفوري والدائم وغير المشروط عن جميع السيدات المعتقلات. يجب على السلطات رد الاعتبار لجميع المعتقلات ولعوائلهن، ومحاسبة كل من تعرضوا لهن بالتعذيب والتحرش فورا، ووقف حملات لجانها الإلكترونية التشهيرية والتخوينية".

واعتقلت السلطات السعودية العشرات في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين حقوقيين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، أثارت انتقادات حول محاولة سحق المعارضة السياسية وكتمها.

واستُهدفت الناشطات استهدافًا جماعيًا، ونفذت السلطات مداهماتٍ على مساكن كل من لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان في ليلةٍ واحدةٍ، وتبعتها اعتقالاتٌ أخرى طاولت هتون الفاسي، وأمل الحربي، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، بطرق مشابهة.

وفي آذار/ مارس الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السعودية للإفراج عن الناشطات المحتجزات، وقالت باشليه في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت الذي تسعى خلاله السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني تشرين الأول/أكتوبر الماضي.