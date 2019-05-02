"محمد": اسم المواليد الأشهر في برلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر اسم "محمد" قائمة الأسماء الأكثر انتشارًا بين مواليد العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب البحوث الإحصائية التي أجرتها جمعية اللغة الألمانية "Gfds"، فقد بلغ عدد الأطفال الذكور الذين ولدوا في 2018 ببرلين، 22 ألفًا و177 طفلًا.

كما وأظهرت البحوث أن 280 طفلًا من الذين ولدو العام الماضي في برلين، حملوا اسم "محمد"، فيما احتل اسم لويس، المرتبة الثانية بـ 244 طفلاً، وإيميل، المرتبة الثالثة بـ 234 طفلًا.

وفي ذات السياق، أظهرت البحوث الإحصائية لجمعية اللغة الألمانية، أن اسم "محمد"، جاء في المرتبة الثانية، كأكثر الأسماء تفضيلًا خلال العام الماضي، في مدينة بريمن.